Müharibə göstərdi ki, Ukrayna NATO-ya üzvlüyə tam hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Tallində estoniyalı həmkarı Alar Karislə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, ordunun səviyyəsi və Ukrayna vətəndaşlarının Alyansa üzvlük istəyi də bunu göstərir: “Biz təkcə nəzəri deyil, həm də praktikası olan orduya malikik. Ordumuz müharibə zamanı NATO silahlarından təkcə hərbi təlimlərdə deyil, həm də döyüş meydanında istifadə etdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.