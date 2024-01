Magistraturaya qəbul imtahanının (I cəhd) 2024-cü il fevralın 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, imtahanda iştirak etmək istəyənlərin elektron sənəd qəbulu yanvarın 15-dən 29-dək aparılacaq.

