Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsi PKK/KCK terror qruplaşmasının “rəhbərlərindən” biri olan Serhat Balı tutub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, Türkiyədən kənarda keçirilən əməliyyat nəticəsində ələ keçirilib.

Terrorçunun Avropa ölkələrindən birinə qaçmağa hazırlaşdığı bildirilib.

