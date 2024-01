Türkiyə ordusunun 5 əsgəri şəhid oldu

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi İraqın şimalında keçirdiyi “Pence-Kilit” əməliyyatı bölgəsində 5 əsgərin şəhid olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, hücum zamanı 3-ü ağır olmaqla 8 hərbçi yaralanıb.

“12 yanvar 2024-cü il tarixində "Pence-Kilit” əməliyyatı bölgəsində baza ərazisinə soxulmağa çalışan terrorçularla başlayan atışmada 5 qəhrəman əsgərimiz şəhid olub, 3-ü ağır olmaqla 8 qəhrəmanımız yaralanıb. Yaralılarımız xəstəxanaya göndərilib və müalicələrinə başlanılıb.

İlkin məlumata görə, 12 terrorçu zərərsizləşdirilib. Bölgədə əməliyyatlar davam edir”, - nazirlikdən bildirilib.

Nazirlik həyatını itirən şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib, ailələrinə başsağlığı verib, yaralılara şəfa arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.