Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanın yeni görünüşü hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artistinin son paylaşımı müzakirələrə səbəb olub.

İzləyicilər sənətkarın görünüşü ilə bağlı xoş sözlər ifadə ediblər. Onlar Xanbabayevanın bir çox müğənnilərə örnək olduğunu qeyd ediblər.

