Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov COP29 çərçivəsində Kipr Respublikasının xarici işlər naziri Konstantin Kobosla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Tərəflər beynəlxalq məsələlər üzrə mövqelərin daha yaxşı anlaşılması üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıblar.

