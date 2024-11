Cəmil İbadullayevə vəzifə verildi - FOTO

Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika şöbəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəmil İbadullayev Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.

İbadullayev Cəmil Fətulla oğlu 20.12.1985-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1992-ci ildə Lənkəran şəhər H.Aslanov adın 3 saylı orta məktəbin birinci sinifinə daxil olub. 2003-cü ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib, elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinə qəbul olub.

2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib, 2009-2010-cu ildə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında terapiya ixtisası üzrə internatura keçib.

2011-ci ildə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika şöbəsində işə başlayıb.

2020-ci ildən Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxsin təcili yardım şöbəsində həkim-terapevt kimi fəaliyyət göstərib.

Hal-hazırda Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edir.

