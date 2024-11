Ronaldoya ​Portuqaliya futbolunun ali mükafatı verildi

Portuqaliya Futbol Federasiyası Kriştiano Ronaldonu mükafatlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu "Quinas de Platina" mükafatı ilə təltif olunub. Məlumata görə, mükafatı ona Portuqaliya Futbol Federasiyasının prezidenti təqdim edib. Bu, federasiyanın ən nüfuzlu mükafatıdır. Bildirilir ki, bu mükafat Ronaldoya ölkə futbolunun təbliğindəki böyük xidmətlərinə görə verilib.

Qeyd edək ki, 130 qol vuran Kriştiano Ronaldo Portuqaliya millisinin ən çox qol vuran futbolçusudur. Ronaldonun 2026-cı ildə Dünya Çempionatında iştirak etmək istədiyi deyilir. Ronaldo Dünya Çempionatının qrup mərhələsindəki oyunlara dəvət alır.

