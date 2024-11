"8 yaşımdan atamla evə çörək gətirmişəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri xanəndə Kamilə Nəbiyeva "Bir gün" proqramında ailəsi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, üç bacı və bir qardaşdırlar, böyük bacısısı İzmirdə yaşayır.

"Ailəmizdə ən ərköyün mən olmuşam, hətta böyük bacım belə mənə 'səndən böyük olsam da, böyüyümüz sənsən' deyir. Atamla birlikdə el şənliklərində, toylarda olmuşam və 8 yaşımdan ailəyə çörək qazandırmışam", - deyə Kamilə Nəbiyeva əlavə edib.

