"Gündəlik Bakı" qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Habil Vəliyev polis tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Habil Vəliyev barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına vətəndaşdan daxil olan müraciətlər əsasında saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı təsdiqləyiblər.

