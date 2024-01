Faciəvi şəkildə vəfat edən Cəfərin görüntüsü - FOTO

Xəbər verildiyi kimi, 2 gün əvvəl Bakı-Quba-Rusiya ödənişli avtomagistralının Şabrandan keçən hissəsində ölüm və xəsarətlə nəticələnən avtoqəza baş verib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Cəfər Həsənovun idarə etdiyi "BMW" markalı minik avtomobili ödənişli yolda idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Nəticədə 26 yaşlı Cəfər hadisə yerində aldığı xəsarətlərdən ölüb.

Daha üç nəfər, Bakı şəhər sakinləri 2003-cü il təvəllüdlü Nərmin Elnur qızı Təhməzova, 1998-ci il təvəlludlü Qocayeva Leyla İsmayıl qızı və 2002-ci il təvəllüdlü Emin Sərdar oğlu Xudiyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Yaralılar Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Bildirilir ki, qəzaya düşənlər dost olublar.

Vəfat edən gəncin fotosunu təqdim edirik:

