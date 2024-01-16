Emmi mükafatlarının qalibləri məlum oldu

ABŞ-nın Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının təşkil etdiyi 75-ci Emmi mükafatlarının qalibləri məlum olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatlandırma mərasimi Los Ancelesdə baş tutub.
Qaliblərin siyahısı belədir:
Ən yaxşı dram serialı
“Succession”
Ən yaxşı komediya serailı
“The Bear”
Ən yaxşı mini serial
“Beef”
Ən yaxşı ssenari – komediya
“The Bear” - Christopher Storer for System
Ən yaxşı ssenari – dram
“Succession” - Jesse Armstrong for Connor's Wedding
Ən yaxşı ssenari – mini serial
“Beef” - Lee Sung Jin for The Birds Don't Sing, They Screech In Pain
Ən yaxşı rejissor – komediya
“The Bear” - Christopher Storer for Review
Ən yaxş ırejissor – dram
“Succession” - Mark Mylod for Connor's Wedding
Ən yaxşı rejissor – mini serial
“Beef” - Lee Sung Jin for Figures of Light
Ən yaxş ıaktyor – dram
Kieran Culkin – “Succession”
Ən yaxşı altrisa – dram
Sarah Snook – “Succession”
Ən yaxşı aktyor – komediya
Jeremy Allen White – “The Bear”
Ən yaxşı aktrisa – komediya
Quinta Brunson – “Abbott Elementary”
Ən yaxşı aktyor – mini serial
Steven Yeun – “Beef”
Ən yaxşı aktrisa – mini serial
Ali Wong – “Beef”
Ən yaxşı köməkçi aktyor – dram
Matthew Macfadyen – “Succession”
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Ən yaxşı köməkçi aktrisa – drma
Jennifer Coolidge – “The White Lotus”
Ən yaxşı köməkçi aktyor- komediya
Ebon Moss-Bachrach – “The Bear”
Ən yaxşı köməkçi aktrisa – komediya
Ayo Edebiri – “The Bear”
Ən yaxşı köməkçi aktyor – mini serial
Paul Walter Hauser – “Black Bird”
Ən yaxşı köməkçi aktrisa – mini serial
Niecy Nash-Betts - Dahmer – “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”