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Emmi mükafatlarının qalibləri məlum oldu

Emmi mükafatlarının qalibləri
10:11 16 Yanvar 2024
119 Mədəniyyət
Cavidan Mirzəzadə
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ABŞ-nın Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının təşkil etdiyi 75-ci Emmi mükafatlarının qalibləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatlandırma mərasimi Los Ancelesdə baş tutub.

Qaliblərin siyahısı belədir:

Ən yaxşı dram serialı

“Succession”

Ən yaxşı komediya serailı

“The Bear”

Ən yaxşı mini serial

“Beef”

Ən yaxşı ssenari – komediya

“The Bear” - Christopher Storer for System

Ən yaxşı ssenari – dram

“Succession” - Jesse Armstrong for Connor's Wedding

Ən yaxşı ssenari – mini serial
“Beef” - Lee Sung Jin for The Birds Don't Sing, They Screech In Pain

Ən yaxşı rejissor – komediya
“The Bear” - Christopher Storer for Review

Ən yaxş ırejissor – dram

“Succession” - Mark Mylod for Connor's Wedding

Ən yaxşı rejissor – mini serial
“Beef” - Lee Sung Jin for Figures of Light

Ən yaxş ıaktyor – dram

Kieran Culkin – “Succession”


Ən yaxşı altrisa – dram

Sarah Snook – “Succession”

Ən yaxşı aktyor – komediya
Jeremy Allen White – “The Bear”

Ən yaxşı aktrisa – komediya

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”
Ən yaxşı aktyor – mini serial

Steven Yeun – “Beef”

Ən yaxşı aktrisa – mini serial

Ali Wong – “Beef”

Ən yaxşı köməkçi aktyor – dram

Matthew Macfadyen – “Succession”

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Ən yaxşı köməkçi aktrisa – drma

Jennifer Coolidge – “The White Lotus”


Ən yaxşı köməkçi aktyor- komediya
Ebon Moss-Bachrach – “The Bear”

Ən yaxşı köməkçi aktrisa – komediya

Ayo Edebiri – “The Bear”

Ən yaxşı köməkçi aktyor – mini serial

Paul Walter Hauser – “Black Bird”

Ən yaxşı köməkçi aktrisa – mini serial

Niecy Nash-Betts - Dahmer – “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

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