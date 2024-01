Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanda minatəmizləmə işlərinə pul ayıracaq

Bu gün Bakıda Səudiyyə Ərəbistanının Kral Salman adına Humanitar Yardım Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinə (ANAMA) maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında Memorandum imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədi ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov və Kral Salman adına Humanitar Yardım Mərkəzinin tibb və ətraf mühit departamentinin direktor müavini Abdulla Məhəmməd Əlvadeyi imzalayıb.

Qeyd edək ki, imzalanma mərasimində Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri Essam bin Saleh Əl-Cuteyli də iştirak edib.

V.Süleymanov Səudiyyə Ərəbistanına Azərbaycanda minatəmizləmə fəaliyyətinə verdiyi töhfəyə görə təşəkkür edib.

Tərəflər həmçinin mina təhlükəsi ilə mübarizəyə dəstək və bu sahədə əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

