Binəqədi rayonunda baş verən partlayışdan sonra dağıntılar altından çıxarılanlardan biri qadındır.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu, ekspertiza rəyindən sonra məlum olub.

Cəsədin mebel salonunda dərzi işləyən Ülviyyə adlı qadına aid olması yüksək ehtimaldır.

