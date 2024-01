Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsində yerləşən sexdə güclü partlayış olub.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, baş verən dəhşətli partlayış nəticəsində həyatını itirən şəxslərdən biri, 35 yaşlı Bolnisi bələdiyyəsinin Naxiduri (Arıxlı) kənd sakini Sərrac Yusubovdur.

Həmin şəxsin fotosunu təqdim edirik:

