Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Ukraynaya səfər edəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, səfər fevralda baş tutacaq. Makron bu barədə mətbuat konfransında danışıb.

O qeyd edib ki, Fransa Ukraynaya yeni silah partiyası göndərəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.