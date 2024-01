Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov yanvarın 17-də, təlim-məşq uçuşları zamanı "Mİ-8" hərbi helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı Qırğız Respublikasının müdafiə naziri general-leytenant Baktıbek Bekbolotova başsağlığı ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan MN məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.