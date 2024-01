Sumqayıtdakı yanğında xəsarət alanlar evə buraxıldı

Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin yataqxanasında baş verən yanğında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, yanğınla əlaqədar Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına yerləşdirilən 3 nəfər (2-si kişi cinsli, 1-i qadın cinsli) ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

Xatırladaq ki, yanğınla əlaqədar Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Stansiyasın yın dərhal 3 briqadası hadisə yerinə cəlb edilib.

1954-cü il təvəllüdlü şəxs (kişi cinsli) “Digər qazların toksiki təsiri” diaqnozu ilə orta ağır vəziyyətdə hospitalizasiya olunub.

1981-ci il təvəllüdlü (kişi cinsli) və 1961 -ci il təvəllüdlü (qadın cinsli) şəxslərə “Digər qazların toksiki təsiri” diaqnozu ilə yerində yardım olunub. Durumları kafidir.

2 nəfər qadına isə “Stresə qarşı kəskin reaksiya” diaqnozu ilə yerində yardım olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.