Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti artıq bununla bağlı hazırlıqlara başlayıb. Tədbirdə 350 nəfər qonağın iştirak edəcəyi gözlənilir.

