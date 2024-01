Azərbaycandakı dini konfessiyalar prezident seçkiləri ilə bağlı müraciət yaydılar

Azərbaycandaki dini konfessiya rəhbərləri prezident seçkiləri ilə əlaqədar müraciət yayıblar.

Metbuat.az müraciəti təqdim edir:

"Uca Yaradanın adı ilə!

Biz, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan dindarları – müsəlman, xristian və yəhudi dini icma nümayəndələri, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə – Prezident seçkiləri ilə əlaqədar bir araya gələrək, aşağıdakıları bəyan etməyi öz vətəndaş borcumuz hesab edirik.

Azərbaycan mühüm siyasi hadisə ərəfəsindədir. Vətən müharibəsində tarixi ədaləti və ərazi bütövlüyünü, Xankəndi zəfəri ilə suverenliyini tam bərpa etmiş Azərbaycan xalqı yeni siyasi reallıqlar müstəvisində 7 fevral 2024-cü ildə növbədənkənar prezident seçkilərinə hazırlaşır. Bu seçkilər müstəqillik tariximizdə bütün Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçiriləcək ilk seçki olaraq xüsusi önəm, tarixi dəyər kəsb edir. Xalqımıza hamılıqla növbəti seçkilərə qatılmaq və müstəqil iradə ortaya qoymaq fürsəti verilmişdir.

Ulu Öndərin vəsiyyətlərini, Azərbaycan xalqına verdiyi vədləri əsl övlad qeyrətiylə yerinə yetirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin xalqımıza bəxş etdiyi tarixi zəfərlərə görə hər bir azərbaycanlının qəlbində özəl yeri vardır. Həqiqətən, Vətəni ucaldanların, tarix yaradanların, xilaskarlıq missiyasını şərəflə yerinə yetirən liderlərin məqamı millətin qəlbidir. Azərbaycanın ən yeni tarixinin memarı, qalib sərkərdə, ölkəmizi uzun sürən işğal və separatizm bəlasından xilas edən müzəffər Ali Baş Komandanımız hər bir azərbaycanlının sonsuz məhəbbət, dərin etimad və minnətdarlıq borcunu haqq etmişdir. Xalqımız Uca Allahın köməyi ilə Prezident İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ətrafında sıx birləşərək Ali Baş Komandanın əzmi və iradəsi, şanlı ordumuzun rəşadəti ilə məkrli düşmənə diz çökdürmüşdür. Mübarək üç rəngli bayrağımızı Qarabağda və işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərimizdə yüksəldən belə bir milli rəhbər və dövlət başçısı Ulu Tanrının bizlərə əvəzsiz Lütfüdür. İlham Əliyev Qarabağın xilaskarı olaraq öz adını Azərbaycan tarixinə əbədi həkk etmişdir.

Bu gün qürur ünvanımız Şuşanın, şərəf məkanımız Xankəndinin azad edilməsinə, nisgilli Xocalının Vətənə qovuşmasına görə hər bir azərbaycanlının qəlbində özəl bir iftixar və minnətdarlıq borcu vardır. Mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycan xalqı onilliklər ərzində həsrətində olduğu arzularına çatmış, millət və dövlət olaraq beynəlxalq müstəvidə ədaləti bərpa etmək qüdrətində olduğunu sübut etmişdir. Hazırda işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində nəhəng quruculuq işləri aparılaraq həyat yenidən dirçəldilir və erməni vandalizminin ağır nəticələri aradan qaldırılır.

2003-2023-cü illər ərzində Azərbaycanda yüzlərlə tarixi məscid və ziyarətgahlar, eləcə də kilsə və sinaqoqlar təmir olunmuş, yeniləri inşa edilmişdir. Bu sahədə ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Fondun həyata keçirdiyi “Tolerantlıq ünvanı – Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində ölkəmizin bölgələrində, o cümlədən xaricdə müxtəlif dinlərə mənsub onlarla tarixi-dini abidə bərpa olunmuş və yenidən qurulmuşdur.

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında Bakıda tikilən “Heydər” məscidi, yenidən qurulmuş “Bibiheybət” və Gəncə şəhəri “İmamzadə” məscid-ziyarətgah kompleksləri, eləcə də “Təzəpir”, “Əjdərbəy”, Şamaxı “Cümə”, Şuşa şəhəri “Yuxarı Gövhər ağa” məscidləri və s. bu gün İslam mədəniyyətinin inciləri sırasındadır. Hazırda işğaldan azad olunmuş şəhər və kəndlərimizdə tarixi məscidlərin bərpası, eləcə də yeni ibadət ocaqlarının tikintisi davam etdirilir.

Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün dini konfessiya və icmalara dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla manat dəyərində maddi vəsait ayrılır, din xadimlərinin maddi təminatının yaxşılaşdırılması üçün yardımlar edilir.

Prezident İlham Əliyevin dini cameə ilə mütəmadi görüşləri, ibadət yerlərinin açılışında şəxsən iştirakı, əlamətdar bayramlar münasibəti ilə dini icmalara rəsmi təbrik məktubları ünvanlaması, tanınmış din xadimlərinin yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülməsi ölkə başçısının cəmiyyətdə dinin roluna, sağlam mənəvi-əxlaqi dəyərlərin təbliğinə və təşviqinə xüsusi diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir.

Azərbaycan dünyada tolerantlığın və multikultural dəyərlərin, etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanıldığı və təşviq edildiyi azsaylı ölkələrdəndir. Bu gün Azərbaycan mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun inkişafına ciddi töhfələr verən beynəlxalq platformaların reallaşmasında, mötəbər forumların keçirilməsi sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir.

Prezident İlham Əliyevin birbaşa təşəbbüsü və dəstəyi ilə mədəniyyətlərası dialoqla bağlı 2008-ci ildə Avropa və digər region ölkələrinin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə Bakıda keçirilən mötəbər tədbirdə "Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə dair "Bakı Bəyannaməsi" qəbul edilmiş və bununla da “Bakı Prosesi” adlı platformanın əsası qoyulmuşdur. 2011-ci ildən etibarən Azərbaycan Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, Bakı Qlobal Forumu, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu, Dünya dini liderlərinin I və II Sammiti kimi silsilə beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir.

Ölkəmiz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, 120 ölkənin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatında uğurla fəaliyyət göstərməkdədir. 2024-cü ildə BMT-nin iqlim dəyişiklikləri probleminə dair COP 29 kimi nüfuzlu beynəlxalq tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi qərarı dövlətimizin növbəti böyük uğurudur.

Bütün bunlar Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri, sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində həyata keçirilən ardıcıl siyasətə yüksək etimadın və Prezident İlham Əliyevin şəksiz beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir.

Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə 2016-cı ildə Azərbaycanda “Multikulturalizm ili”nin, 2017-ci ildə “İslam həmrəyliyi ili”nin elan edilməsi, həmin il Bakı şəhərində IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkil olunması ölkəmizin İslam birliyinə və həmrəyliyinə, eləcə də cəmiyyətdə tolerantlığın və multikultural dəyərlərin təbliği və təşviqinə verdiyi dəyərli töhfələrdir.

2009-cu ildə Bakı, 2018-ci ildə Naxçıvan və 2024-cü ildə Şuşa şəhərlərinin “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan olunması ölkəmizin İslam aləmində qazandığı nüfuzu göstərir.

Dilindən və dinindən asılı olmayaraq, ölkəmizin bütün vətəndaşları dövlətin diqqət və qayğısını eyni dərəcədə hiss edirlər. Biz dindarlar fəxr edirik ki, artıq azad Qarabağda məscidlərin minarələrindən azan səsləri ucalır, müqəddəs məkanlarımız və digər dinlərə məxsus məbədlərimiz əsarətdən qurtulmuşdur. Müdrik dövlət rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarının və ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərə şəxsi diqqət və qayğısı qəlbimizi iftixarla doldurur. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların və dinlərin nümayəndələri inanırlar ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətimiz bundan sonra da tərəqqi və inkişaf yolu ilə irəliləyəcək, hər zaman yeni uğurlara imza atacaqdır.

Səmavi dinlər insanın azad seçim hüququnu təsbit edir, rəhbər, öndər, ixtiyar sahibinin seçiminə böyük əhəmiyyət verir. Uca Yaradanın Zəbur, Tövrat, İncil, Quran kitablarında təlqin olunan dəyərlərlə dünyəvi həyatımıza nəzər salsaq, görərik ki, yaşadığı cəmiyyətin inkişaf və tərəqqisini istəyən hər bir insan haqqı nahaqdan seçməyi bacarmalı, həmişə Haqqın və Ədalətin yanında olmalıdır. Müqəddəs kitablarımızda Ulu Tanrı bizə əta etdiyi əmanətləri haqq sahiblərinə, layiq olanlara verməyi əmr edir. Din dünyəvi dövlətdə siyasətdən ayrı olsa da, dindar şəxs ölkəsinin vətəndaşı kimi taleyüklü məsələlərdə yaxından iştirak etməli, əsl vətəndaş fəallığı göstərməli, düzgün seçim edərək öz səsini ən layiqli namizədə verməlidir.

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edən, Qarabağ probleminə son qoyan, milli dəyərlərimizə və mənəvi irsimizə sahib çıxan, Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrinin, 20 Yanvar və Xocalı şəhidlərinin qanını yerdə qoymayan, düşmən üzərində möhtəşəm tarixi Zəfərlə onların müqəddəs ruhlarını sevindirən dəmir yumruqlu qalib sərkərdə, müdrik dövlət rəhbəri İlham Əliyevin Vətən və xalq qarşısında misilsiz xidmətləri göz önündədir. Hər birinizi Azərbaycanımız və xalqımız üçün önəmli mahiyyət daşıyan növbədənkənar prezident seçkilərində fəal iştiraka və gələcəyimiz naminə doğru seçim etməyə, ən layiqli namizəd – dövlət başçımız İlham Əliyev cənablarına səs verməyə çağırırıq.

Uca Yaradanın Lütf və Mərhəməti hər zaman Azərbaycan xalqı və dövləti üzərində bərqərar olsun! AMİN!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.