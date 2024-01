Mark Libbi (Mark Libby) ABŞ-nin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri kimi rəsmi işinə başlamaqdan şərəf duyduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

“Mən ABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri kimi rəsmi işimə başlamaqdan şərəf duyuram. Azərbaycanı kəşf etməyi, Azərbaycan xalqı ilə görüşməyi və ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm”, - əlavə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.