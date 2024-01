Bakıda mebel sexində baş verən partlayış-yanğında dünyasını dəyişən qadının fotosu yayılıb.

Metbuat.az missiya.az-a istinadən xəbər verir ki, vəfat edən şəxs Naxçıvanın Şərur rayonun Qışlaqabbas kəndinin sakini Abbasova Solmaz Paşabəy qızıdır.

Qeyd edək ki, yanvarın 15-də Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, A.Kunanbayev küçəsində yerləşən sexdə yanğın baş verib.

Hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 9-a çatıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

