APL-də XXII və XXIII turların proqramı bəlli oldu

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXII və XXIII turların proqramı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar müvafiq olaraq 11-13 və 17-18 fevralda keçiriləcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXII tur

11 fevral (bazar)



19:00. “Qarabağ” – “Sabah”

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

12 fevral (bazar ertəsi)



15:00. “Kəpəz” – “Səbail”

Qəbələ şəhər stadionu

13 fevral (çərşənbə axşamı)

15:00. “Turan Tovuz” – “Qəbələ”

Tovuz şəhər stadionu

17:15. “Zirə” – “Sumqayıt”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

19:30. “Araz-Naxçıvan” –“Neftçi”

“Dalğa Arena”

XXIII tur

17 fevral (şənbə)



16:00. “Sabah” – “Kəpəz”

“Bank Respublika Arena”



18:30. “Səbail” – “Araz-Naxçıvan”

“ASCO Arena”

18 fevral (bazar)

15:30. “Sumqayıt” – “Turan Tovuz”

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

18:00. “Neftçi” – “Zirə”

“Neftçi Arena”

Qeyd edək ki, XXIII turun "Qəbələ" - "Qarabağ" matçı təxirə salınıb.

