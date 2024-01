Bu günədək növbədənkənar prezident seçkiləri ilə bağlı akkreditasiyadan keçən beynəlxalq müşahidəçilərin sayı 153 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov bildirib.

Onun sözlərinə görə, 31 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 153 beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.