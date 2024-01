Mbappe qərarını verdi - Başqa kluba gedirəm

PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappe gündəmlə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, futbol tarixində iz qoymuş bir çox böyük oyunçu Avropanı tərk edib və futbolda yeni eraya qədəm qoyulub. Mbappe qeyd edib ki, transferlər futbolda normal prosesdir o özü də başqa kluba transfer olacaq. Mbappe başqa kluba transfer olmağa hazırlaşdığını ifadə edib:

"70 oyun mövsümü ilə NBA modelinə yaxınlaşırıq. Şəxsən mən bu qədər oyun oynamağın əleyhinə deyiləm, lakin biz həmişə yaxşı ola bilməyəcəyik və ya azarkeşlərə gözlədikləri şounu təqdim etməyəcəyik. NBA-da, oyunçular hər oyunu oynamır və klublar yük idarəçiliyini bölüşdürürlər. Amma “yorğunam, bu şənbə oynamayacağam” desəm, bu, xoş qarşılanmayacaq. Bilet alan və sizi mövsüm ərzində bəlkə də bir dəfə görəcək tamaşaçılar adına layiq tamaşa istəyir və bu başa düşüləndir” - Kilian Mbappe deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.