İspaniya kubokunun 1/8 final mərhələsində "Barselona" 3-cü divizion təmsilçisi "Unionistas de Salamanka"nın qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 0-1 hesabı ilə geridə olan qonaqlar 3 qol vuraraq qələbə qazanıb. Bununla da "Barselona" 1/4 mərhələyə vəsiqə qazanıb.

