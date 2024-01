Azərbaycanlı məktəblilər ABŞ-dəki olimpiadada medal qazandılar

Texasda keçirilən Beynəlxalq Kopernik Olimpiadasında 24 istedadlı azərbaycanlı məktəblidən ibarət komanda dəqiq elmlər, fizika və astronomiya fənləri üzrə 2 qızıl, 12 gümüş və 7 bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

“Gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayırıq!” - diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib.

Qeyd edək ki, Kopernik Olimpiadası 3-12-ci sinif şagirdləri üçün özəl akademik müsabiqədir. 2020-ci ildə təsis edilib və dünyanın hər yerindən minlərlə iştirakçını cəlb edir.

