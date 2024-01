Ölkənin bəzi bölgələrində olduğu kimi Aran rayonlarında axşam saatlarında da zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, zəlzələ daha çox Sabirabad və Şirvan şəhərlərində hiss olunub.

Bundan başqa zəlzələ Kürdəmirin Ərşəli kəndində bir neçə evdə çatlar əmələ gətirib.

Sakinlər qorxulu anlar yaşasalar da tələfat qeydə alınmayıb.





