Polis əməkdaşları tərəfindən 10 tüfəng aşkarlanaraq götürülüb

Yanvarın 19-da polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 10 müxtəlif markalı tüfəngi təhvil götürüblər.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən gün, həmçinin polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə qanunsuz saxlanılan 3 avtomat silah, 1 tapança, üç patron darağı və 66 müxtəlif çaplı patron aşkarlanaraq götürülüb.



Polis əməkdaşları qanunsuz saxlanılan odlu silahların könüllü təhvil verilməsi ilə bağlı profilaktiki tədbirləri davam etdirirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.