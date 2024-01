Ötən ilin sentyabrında dünyasını dəyişən millət vəkili Qənirə Paşayevanın məzar daşının görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən mərhum deputatın məzarının fotosunu təqdim edir:

Qeyd edək ki, Q.Paşayeva səhhətində yaranan ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib.

