Sabahdan Sumqayıt-Bakı ekspress avtobuslar fəaliyyətə başlayır.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, artıq neoplanlar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinə gətirilib.

Gediş haqqi 80 qəpik təşkil edəcək.

