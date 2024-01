“Respublikanın magistral yollarında maksimal sürət həddi 110-dur. Biz sürücülərə xəbərdarlıq məqsədilə məlumat vermişik. Orada heç bir radar və nəzarət yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri AAYDA-nın İdarə heyətinin sədri Saleh Məmmədov Baku.TV-yə ödənişli yola yeni qoyulan sürət həddi ilə bağlı açıqlamasında deyib:

“Sürət həddini 110-dan yuxarı kim istəyirsə, sürə bilər”.

