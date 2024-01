"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynov imicini dəyişib.

Metbuat.az TNS.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 Yanvar – Ümummilli Hüzn Günündə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən QSC sədri obyektivlərə tuş gəlib.

Zaur Hüseynovun saqqal və buğ saxladığı, imicini dəyişdiyi ortaya çıxıb.

