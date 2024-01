Yanvar 21-də saat 13:30 radələrində Ağdam rayonu ərazisində mina partlayışı ilə bağlı polisə məlumat daxil olub.

DİN-in mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, Ağcabədi rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Abışov Faiq Səyyad oğlu ayağından xəsarət alıb.

Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaş xəstəxanaya təxliyyə edilib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

