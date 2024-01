Bakıda ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin barelyefinin açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum ilahiyyatçının doğulub böyüdüyü binanın önündə sakinlər tərəfindən barelyefinin açılışı edilib.

Hacı Şahinin yaxınları barelyefin qarşısında xatirə şəkli çəkdiriblər.

