Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutuna (ETTBİ) direktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhiyyə naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrinə əsasən Mətanət Tələt qızı Əfəndiyeva Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.