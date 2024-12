​Yaşı 20-dən aşağı olan ən güclü futbolçular

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2024-cü ildə dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularından ibarət rəmzi komandasının şərti heyətini açıqlayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıya yaşı 20-dən aşağı olan futbolçular daxil edilib.

Beləliklə, yaşı 20-dən aşağı olan ən yaxşı futbolçulardan ibarət heyəti təqdim edirik:

Qapıçı: Qiyom Rest (Fransa)

Müdafiəçilər: Riko Lyuis (İngiltərə), Po Kubarsi (İspaniya), Leni Yoro (Fransa)

Yarımmüdafiəçilər: Arda Güler (Türkiyə), Kobbi Maynu (İngiltərə), Uorren Zair-Emeri (Fransa), Joau Neveş (Portuqaliya)

Hücumçular: Lamin Yamal (İspaniya), Savinyo (Baziliya), Alexandro Qarnaço (Argentina)

