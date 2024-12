Bu il onları itirdik - FOTO

Qarşıdan yeni il gəlir. Hər il olduğu kimi, 2024-cü il də həm xoş, həm də kədərli anlarla yadda qaldı.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən Azərbaycanın bu il sosial-mədəni, eyni zamanda ictimai-siyasi sahəsində yaşanan itkiləri təqdim edir:

Yanvarın 5-də Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü

Yanvarın 6-da Əməkdar artist Aygün Bəylər

Yanvarın 9-da yazıçı Çingiz Hüseynov

Yanvarın 17-də jurnalist Səbuhi Məmmədli

Yanvarın 18-də BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin sabiq dekanı, professor Şamil Vəliyev

Fevralın 21-də Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı

Martın 28-də Əməkdar artist Rahib Əliyev

Aprelin 17-də sabiq deputat Hadı Rəcəbli

Aprelin 20-də Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov

Aprelin 25-də sabiq Ombudsman Elmira Süleymanova

Mayın 27-də keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayev

İyulun 9-da meyxanaçı Elnur Valeh

İyulun 22-də Milli Məclisin sabiq Aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev

İyulun 28-də hərbi reportyor Ədil Arifoğlu

Avqustun 21-də Xocalının sabiq prokuroru Atakişi Atakişiyev

Avqustun 25-də M.Ə.Rəsulzadə tədqiqatçısı, professor Nəsiman Yaqublu

Sentyabrın 14-də müharibə və əmək veteranı Fatma Səttarova

Sentyabrın 25-də ADESA-nın “İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti” publik hüquqi şəxsin İdarə Heyətinin sədri Köçərli Həsənov

Oktyabrın 18-də “Bakı Metropoliteni”nin sabiq rəisi Tağı Əhmədov

Noyabrın 23-də sabiq icra başçısı və eks-deputat Səmayə Piriyeva

Dekabrın 3-də meyxanaçı Xəyyam Əhmədli

Dekabrın 20-də Xalq rəssamı, Bakının ilk baş rəssamı olmuş Tofiq Ağababayev

Dekabrın 25-də AZAL-ın Aktau yaxınlığında qəzaya uğrayan sərnişin təyyarəsinin pilotları İqor Kşnyakin, Aleksandr Kalyaninov və bələdçi Hökümə Əliyeva.

