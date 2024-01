Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi, uzun illər “Göyəzən” futbol klubunun prezidenti olmuş Mehdi Salmanov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, AFFA rəhbərliyi bir müddət Qərb Regional Futbol Federasiyasının rəhbəri işləmiş M.Salmanovun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.