Ötən gün Türkiyə çempionatında Azərbaycan millisinin üzvü Şahruddin Məhəmmədəliyevin forma geyindiyi “Adana Demirspor” “Beşiktaş”la qarşılaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, oyun qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Matça start heyətdə başlayan Şahruddin seyvləri ilə yadda qalıb və oyunun ən yaxşısı seçilib.

