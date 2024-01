"Seçkiləri izləmək üçün indiyə qədər 64 minə yaxın mü­şahidəçi qeydiyyatdan keçib".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov məlumat verib.

Onlardan 400-ü beynəlxalq müşahidəçidir.



