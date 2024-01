"İnter Mayami" “Dallas” klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yoldaşlıq oyununda zamanı Lionel Messi də iştirak edib. Oyun zamanı Messinin künc zərbəsindən qapıya birbaşa qol vurmaq cəhdi azarkeşlər tərəfindən alqışlanıb. Messinin künc zərbəsindən qapıya qol vurmaq cəhdi sosial mediada da çox izlənilən videolar arasında yer alıb.

Qeyd edək ki, oyun “Dallas”ın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

