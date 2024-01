“Məndən əlavə 4 uşaq var idi. Oğurlayıb diləndirdikləri uşaqlar da olurdu. Az pul gətirdiyimizə görə bizi döyürdülər”.



Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri 4 yaşında olarkən anası tərəfindən qaraçılara verilən Ümid Mənsimov deyib. Baku Tv-də yayımlanan "Arzunun vaxtı" proqramında danışan Ümid hazırda kuryer kimi çalışır. O deyib ki, anası onu atdıqdan sonra qaraçılar tərəfindən diləndirilib, zorakılığa məruz qalıb.

Daha ətraflı videoda:

