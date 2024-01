Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri Arif Məmmədov etimadnaməsini Yunanıstan Prezidenti Katerina Sakellaropulouya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

"Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri Arif Məmmədovu etimadnaməsini Yunanıstan Respublikasının Prezidenti Katerina Sakellaropulouya təqdim etməsi münasibətilə təbrik edir, ona fəaliyyəti dövründə uğurlar əldə etməsini diləyirəm",- paylaşımda qeyd olunub.

