Premyer Liqada 20-ci tura start verilir

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 20-ci tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

“Turan Tovuz” doğma meydanda “Səbail”lə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

“Kəpəz” – “Qarabağ” və “Zirə” – “Sabah” oyunları sabah, “Araz-Naxçıvan” – “Sumqayıt” və “Neftçi” – “Qəbələ” görüşləri bazar günü keçiriləcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

20-ci tur

26 yanvar

“Turan Tovuz” – “Səbail”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Səbuhi Bayramov

Tovuz şəhər stadionu, 15:00.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.