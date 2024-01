Prezident seçkilərini rekord sayda QHT təmsilçisi müşahidə edəcək

Fevralın 7-də keçiriləcək prezident seçkilərinin şəffaflığının təmin edilməsində qeyri-hökumət təşkilatları yaxından iştirak edir, onların seçki müşahidəçisi kimi müraciətlərində yüksək fəallıq qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq ölkədə fəaliyyət göstərən QHT-ləri, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, ictimai birlikləri təmsil edən 6045 nəfərə Prezident seçkilərini izləmək üçün müşahidəçilik vəsiqəsi təqdim olunub.

Müqayisə üçün bildirək ki, seçki günü respublikanın bütün ərazisində müşahidə aparacaq QHT-lərin sayı bu dəfə 2018-ci ildə keçirilmiş Prezident seçkiləri ilə müqayisədə təxminən 4 dəfə artıb. Müşahidə prosesinə qoşulacaq QHT-lərin sayında da rekord göstərici qeydə alınıb. Belə ki, hazırkı prezident seçkilərinin birbaşa izlənilməsinə qatılan bu kateqoriyadan olan müşahidəçilər ümumilikdə 78 QHT-ni əhatə edir.

