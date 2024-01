"Saxta “WhatsApp+” istifadə edənlərin bank hesablarından pullar oğurlanır. Pulu oğurlananlar and-aman edib, bankları günahlandırsa da əslində “WhatsApp+”da olan arxa qapı sayəsində bank tətbiqlərinə giriş əldə edilir".

Metbuat.az bildirir ki, bunu texnobloger Fərid Pərdəşünas iddia edib.

O qeyd edib ki, Azərbaycan saxta “WhatsApp+” yüklənmə sayına görə dünyada 1-ci yerdədir və bu maraq kütləvi şəkildə hesabların oğurlanmasına səbəb olur.

