Bakıda plazada yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisindəki AP Plazada baş verib. Hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadaları cəlb edilib.

Ərazidən fotoları təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

