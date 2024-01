Ankara F-16 qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə tədarükü ilə bağlı mərhələnin başlanmasını gözləyir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə namazından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O xatırladıb ki, Türkiyə İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləyəndən sonra ABŞ Prezidenti Cozep Bayden F-16-ların tədarükü ilə Konqresə lazımi göstəriş verib:

“Oradan gələn cavab qırıcıların Türkiyəyə tədarükünü təmin edəcək. Xarici işlər naziri hazırda prosesi izləyir”.

