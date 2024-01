"Liverpul"dan ayrılacağını açıqlayan Klopp "Barselona"ya gedir - Sürpriz seçim

Xəbər verdiyimiz kimi "Liverpul"un baş məşqçisi Yurgen Klopp mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Klopp özü açıqlama verib. Açıqlamadan sonra artıq bir sıra KİV-lər Kloppun sonrakı iş yeri ilə bağlı maraqlı iddialar ortaya atmağa başlayıb. İddialara görə, Kloppun növbəti iş yeri “Barselona” olacaq. İddia edilir ki, Xavi Hernandez fəaliyyəti klubu qane etmir. Klub müəyyən uğur qazansa belə klubdan göndərilə bilər. “Barselona” rəhbərliyi kluba Yurgen Klopp kimi dinamik məşqçi gətirmək istəyir.

